Für Wanderlustige hat die Südoststeiermark so einiges zu bieten. Ein Überblick über Touren und Wege, die in der Region zum Wandern und Genießen einladen.

In der Südoststeiermark laden zahlreiche Touren zum Wandern und Genießen © Werner Krug/TV Bad Gleichenberg

Vom Vier-Dörfer-Weg im Süden des Bezirks, der mit einem Ausblick in Richtung Slowenien die Wanderer anzieht, über den genussvollen Weg durch Weingärten, Wiesen und Wälder in St. Peter am Ottersbach bis hin zu einem der ältesten und größten ehemaligen Vulkane beim Kogelrundweg in Bad Gleichenberg mit Gipfelbuch und Mühlsteinbruch. Der Wanderweg entlang der Gleichenberger Bahn ist mit einer Strecke von knapp 20 Kilometern bereits für geübtere Wanderer ein Thema. Auf dem Genusswanderweg in Riegersburg kommt hingegen die ganze Familie auf ihre Kosten.