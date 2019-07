Das steirische Hügelland wurde zum Hagelland. Die Sachverständigen der Hagelversicherung (sagen Sie nie Hagelschätzer zu ihnen!) rücken aus, um Schäden durch zunehmende Extremereignisse in Zahlen zu gießen. Sie geben keine Ruhe nach dem Sturm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein iPad im Kornfeld: Hans Hofmeister (Mitte) und Bernhard Bliemel von der Hagelversicherung bei der Schadenserhebung im Weizenfeld von Gerhard Kaufmann (links) © Juergen Fuchs

Ein Bett im Kornfeld? Nach Schunkelliedern ist Gerhard Kaufmann nicht zumute beim Blick auf sein fast erntereifes Weizenfeld, in dem der Sturm die Pflanzen zu Boden gedrückt hat. Als hätten sich hier zuvor einige Riesen schlafen gelegt. „So groß wie Eier waren die Hagelschloßen, die vom Himmel geschossen sind“, erzählt der Landwirt aus Ratschendorf von jenem „Hagelgewitter Ende Juni, wie ich es in meinem Leben noch nicht erlebt habe“.