Chocolatier Josef Zotter ©

Die "Skandalschoko zum Vernaschen" ist am Markt: Die "Ibiza-Affäre" um das Video mit H.C. Strache, Johann Gudenus und eine falsche Oligarchen-Nichte hat den südoststeirischen Chocolatier Josef Zotter zu einer Ibiza-Schokolade inspiriert. "Bergl statt Ibiza - Ma is de schoaf!" heißt sie, statt Red Bull und Wodka beinhaltet sie Hanfnougat und Zwetschkenschnaps (gemeint ist natürlich legaler Hanf, und Edelschnaps von Gölles), dazu eine dünnen blauen Schicht aus Johannisbeeren, die "die Geschmackslinse mit einer Lage Chili scharf stellen", wie es im Infotext heißt, "ma is de schoaf" eben. Itüpfelchen ist eine „reine“ weiße Weste aus weißem Schokoüberzug.

Zotter ist übrigens nicht der einzige steirische Unternehmer, der auf das Ibiza-Video reagiert: Der Grazer Tattookünstler Alexander Smoltschnik (er machte vor drei Jahren mit einer Tätowier-Aktion gegen Rassismus auf sich aufmerksam) designte ein T-Shirt mit dem Namen "We are going to Ibiza ...". Ein Teil des Reingewinnes wird an das Anton Proksch Institut für Alkoholabhängige in Kalksburg gespendet. Das Shirt gibt es in zwei Designs hier bzw. hier zu beziehen.