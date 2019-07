Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Strohmeier, Magda Siegl, Maria Matzhold und Günther Rauch von der Landwirtschaftskammer © Verena Gangl

Die Landwirtschaftskammer Südoststeiermark sagt dem Plastik den Kampf an. „Bei unseren Direktvermarktern ist schon viel passiert“, attestiert Kammerobmann Günther Rauch. Unter dem Motto „G’scheit einkaufen – Lass die Verpackung im Laden“ will die Kammer auch den Konsumenten in die Pflicht nehmen.