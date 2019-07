Lichtkuppel brach: Jugendlicher stürzte mehrere Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.

Der Einsatz läuft © Katharina Siuka

Drei Jugendliche wollten in Feldbach am Freitag kurz vor Mittag offenbar Selfies machen. Dazu kletterten sie nach Angaben der Polizei auf das Dach einer Halle in der Europastraße. Dabei brach einer der Burschen durch eine Lichtkuppel und stürzte mehrere Meter tief ab.