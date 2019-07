Am Freitag, dem 5. Juli, wird in Feldbach das erste Sozialgrab gesegnet. Es ist für Menschen, die kein Geld für ein Begräbnis und keine Angehörigen haben. Dem Initiator, dem Café-Betreiber Jörg Wolf, geht es dabei um einen würdevollen Abschied für jene Mitbürger, die alleine sterben.

Ein gemeinsamer Grabstein für alle Verstorbenen, die im Sozialgrab in Feldbach ihre letzte Ruhe finden: Drei Menschen wurden schon beerdigt © Privat

"Ich bin kein Gutmensch, ich habe meine Fehler und Kanten“, sagt Jörg Wolf in seinem Café am Feldbacher Hauptplatz. „Es ist mir einfach wichtig, deshalb engagiere ich mich.“ Aus diesem Grund hat Wolf ein sogenanntes Sozialgrab am Feldbacher Stadtfriedhof initiiert, das am Freitag, dem 5. Juli, feierlich gesegnet wird.