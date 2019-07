Kleine Zeitung +

Südoststeiermark Unwetter deckten abermals Häuserdächer ab

Ab dem frühen Mittwochabend standen zig Feuerwehren in der Südoststeiermark im Einsatz. Eine Unwetterfront zog von Kirchbach in Richtung Feldbach. In Petersdorf II haben orkanartige Sturmböen vier Häuser teilweise abgedeckt.