Luden zu einem Vortrag zum Thema Integration: Josef Gsöls, Anna Grigorian, Andrea Descovich und Werner Miedl © Verena Gangl

Wo steht Feldbach? Wo muss verstärkt gearbeitet werden? Fragen wie diese versuchte Anna Grigorian – Integrationskoordinatorin der Stadt – in ihrer Bestandsaufnahme zu beantworten. Dazu sprach sie mit Behörden und Bildungseinrichtungen. Die Ergebnisse präsentierte Grigorian nun in der öffentlichen Beiratssitzung der Initiative "Miteinander leben in Vielfalt – Schwerpunkt Kulturen" im Zentrum. Ihr Fazit: "Die allgemeine Situation ist gut. Wir haben eine gute Basis."