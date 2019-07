Facebook

In Riegersburg gibt es in Sachen Ortsbildschutz strenge Auflagen. © Bergmann

Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern zu installieren, statt unbebaute Flächen zu versiegeln, gilt als sinnvoll. Aber nicht überall ist das möglich. In 65 steirischen Gemeinden steht dem der Ortsbildschutz entgegen oder zieht zumindest enge Grenzen. Das betrifft die historischen Zentren fast aller steirischen Bezirksstädte, aber auch Riegersburg. Innerhalb der per Landesgesetz verordneten Ortsbildschutzzonen müssen sich bauliche Maßnahmen in die Umgebung einfügen. Ziel ist Harmonie. „Eine große Fotovoltaik-Fläche auf den Dächern würde die Harmonie stören“, so Richard Wittek-Saltzberg, der im Land jene Geschäftsstelle leitet, die mit Angelegenheiten der Altstadtanwaltschaft und des Ortsbildschutzes betraut ist. Daher gibt es die Empfehlung, solche Anlagen auf Nebengebäuden in Dachflächen zu integrieren oder in Gärten, wo sie wenig oder keine optische Wirkung entfalten. Dabei treffen sich widersprechende öffentliche Interessen aufeinander.