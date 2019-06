Facebook

Der Funkenflug setzte die Kleidung in Brand (Symbolbild) © Jürgen Fuchs

Schwer verletzt wurde ein 74-Jähriger am Samstagnachmittag bei Metallarbeiten in Paldau (Bezirk Südoststeiermark). Der Pensionist war kurz nach 15 Uhr dabei, in der Scheune seines Anwesens ein Anhängermaul an einem selbst restaurierten historischen Tranktor zu bearbeiten. Um die Vorrichtung anzupassen, wollte er sie mit einem Winkelschleifer zurechtschleifen.