Großeinsatz in Kirchberg/R.Kollision zwischen Pkw und Bus mit Schulkindern: Mehrere Verletzte

Großeinsatz in Kirchberg/R.

Die Unfallstelle auf der L201 kurz vor Kirchberg/R. © Thomas Plauder

Kurz nach 16 Uhr kam es im Bereich der sogenannten Prödl-Kreuzung auf der L201 in Kirchberg an der Raab zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Bus und ein Pkw beteiligt waren. Ein Pkw prallte bei einem Überholvorgang frontal gegen einen Bus.