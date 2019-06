Facebook

Die Feuerwehr Mureck war rund zwei Stunden am Unfallort im Einsatz © (c) LFV Franz Fink

Der Abschnitt auf der B69 nach der westlichen Ortsausfahrt von Mureck ist immer wieder Schauplatz von Verkehrsunfällen. Man kann von einem Unfallhäufungspunkt sprechen. Am Freitag Vormittag war es leider wieder einmal so weit. Ein Obersteirer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam mit seinem Pkw aus Mureck und wollte gegen 8.30 Uhr von der B69 nach links abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den stehenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Beide Lenker kamen nach ersten Informationen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.