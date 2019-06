Facebook

Die Feuerwehr Fehring hob den Klein-Lkw von der Steinmauer © FF Fehring

Ein Zusteller war am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Fehring unterwegs. In einer Hauszufahrt in Ortsteil Haselbach stellte er gegen 13.45 Uhr seinen Kleintransporter ab. Plötzlich setzte sich das führerlose Fahrzeug in Bewegung. Es rollte rückwärts auf ein Nachbargrundstück, wo eine Steinmauer die Fahrt stoppte. Sonst wäre das Fahrzeug über eine Böschung gestürzt. Das Kleintransporter blieb auf der Mauer hängen.