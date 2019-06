Facebook

Die Feuerwehr Trautmannsdorf war mit sechs Mann im Einsatz © (c) LFV Franz Fink

Eine Südoststeirerin wollte am Donnerstag kurz vor Mittag ihr Kind aus dem Kindergarten in Trautmannsdorf abholen. Die Frau stellte ihren Pkw vor dem Kindergarten ab und bemerkte plötzlich Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Sie alarmierte die Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann der Wehr Trautmannsdorf, der ebenfalls sein Kind abholen wollte, griff sofort beherzt ein. Er konnte mit Hilfe eines Feuerlöschers den Brand in der Entstehungsphase eindämmen und löschen. Die Wehr Trautmannsdorf, die mit sechs Mann und einem Fahrzeug anrückte, musste nur mehr Nachlöscharbeiten durchführen. Sie stellte das Fahrzeug dann gesichert ab. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.