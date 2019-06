Kleine Zeitung +

Bub außer Lebensgefahr Oststeirerin (18) überfuhr zweijährigen Bruder mit Pkw

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagabend in Bad Gleichenberg in der Südoststeiermark gekommen. Das schwer verletzte Kleinkind befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.