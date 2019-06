„Giro to Zero“ führt zwei Mühlviertler mit dem E-Lastenrad auch in KEM-Regionen im Bezirk. Diese ziehen eine Zwischenbilanz.

Giro to Zero: Herwig Kolar und Simon Klambauer wurden von Vertretern der südoststeirischen KEM- Regionen und der Lokalen Energieagentur empfangen © Verena Gangl

Ein Handschlag von Arnold Schwarzenegger bei der Klimakonferenz Ende Mai in Wien war der Motivationsschub. Seitdem treten Herwig Kolar und Simon Klambauer für ihr Projekt „Giro to Zero“ kräftig in die Pedale ihrer E-Lastenräder: Mit diesen wollen die beiden die Klima- und Energiemodellregionen (KEM) Österreichs besuchen. 2400 Kilometer zurückzulegen und so auf die Klima- und Energiemodellregionen sowie den Klimaschutz aufmerksam machen, sind die Ziele.