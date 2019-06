Kleine Zeitung +

Zwei Unfälle Motorradlenker starb nach Kollision mit Auto

Gleich zwei schwere Motorradunfälle ereigneten sich am Mittwoch in der Südoststeiermark. In St. Stefan starb ein 77-Jähriger, der auf einen stehenden Pkw auffuhr. In Riegersburg wurde ein 32-Jähriger schwer verletzt.