Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw-Lenker kam in Kapfenstein von der Straße ab © FF Kapfenstein

Am Montag am frühen Abend war ein Pkw-Lenker von St. Anna am Aigen kommend in Richtung Fehring unterwegs. In Kapfenstein, kurz vor der Kuppe, passierte der Unfall: Der Lenker geriet mit dem Auto aufs Bankett und rutschte in den Straßengraben. Die Fahrt endete im Graben und in einem angrenzenden Zaun. Verletzt wurde niemand.