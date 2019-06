Ausfahrt mit dem Porsche in Richtung Riegersburg endete für zwei Männer im Wald. Sie sind mit dem rund 500 PS-starken Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Luxusschlitten kam zwischen Gestrüpp und Bäumen zum Stillstand © FF Schützing

Die Ausfahrt mit dem Porsche 911er GT 3 endete am Donnerstag für zwei Männer abseits der Straße - im Wald. Die beiden waren kurz nach 19 Uhr auf der B 66 in Richtung Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs, als der Unfall geschah: An der steilsten Stelle der Kornberger Leitn kamen sie mit dem Luxusschlitten links von der Fahrbahn ab - und landeten im angrenzenden Wald. Das Auto drehte sich einmal um 180 Grad und blieb zwischen Bäumen und Gestrüpp stehen.