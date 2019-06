Am Dienstag kurz vor Mittag gab es in Paurach für den Lenker eines Kleintransporters kein Weiterkommen: Er kam von der Fahrbahn ab und landete im Acker.

Der Kleintransporter kam in Paurach (Gemeinde Feldbach) rechts von der Fahrbahn ab © FF Gniebing

Am Dienstag gegen 11.35 Uhr war der Lenker eines Kleintransporters auf der B 68 in Richtung Feldbach unterwegs. In Paurach (Gemeinde Feldbach) kam der Grazer aus derzeit ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einen angrenzenden Acker zum Stillstand.