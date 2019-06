Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Netzwerksbogenbrücke ist eine Idee der Studenten der 4BKBTT um Anas Refai © CAMILLO SITTE BAUTECHNIKUM

Vor dem Ersten Weltkrieg waren wir eine Stadt – dann standen wir uns mit Gewehren gegenüber“, erinnert Stanislav Rojko, Bürgermeister von Gornja Radgona, an die gemeinsame Geschichte seiner Stadt und von Bad Radkersburg. Im Jahr 2019 ist es genau 100 Jahre her, dass die beiden Grenzstädte durch den Vertrag von St. Germain getrennt wurden. Aber: „Heute gehen wir gemeinsam in die Zukunft“, fügt Rojko mit einem Lächeln hinzu.