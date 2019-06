Der 56-Jährige war gerade im Hollergarten mit Ausdünnarbeiten beschäftigt, als er sich mit dem Messer in die linke Ellbogenbeuge schnitt. Der Schwerverletzte fuhr noch selbst zum Arzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sujet/stock.adobe.com

Vom Rettungshubschrauber C 12 ins Spital geflogen werden musste Donnerstagvormittag ein Landwirt aus St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark). Der 56 Jahre alte Mann dünnte mit einem Tapeziermesser gerade die Hollersträuche aus, als es zu dem Unfall kam: Er rutschte mit dem Messer ab und schnitt sich in die linke Ellbogenbeuge.