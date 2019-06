Am Mittwoch in der Früh fanden zwei Feldbacher Polizisten eine Katze am Straßenrand liegend. Bis die Tierärztin aufmachte, ging es für sie mit auf Streife.

Die Polizisten Joachim List und Birgit Neubauer bewiesen ein Herz für eine kleine Katze © Polizei Feldbach

Ein Herz für Tiere bewiesen am Mittwoch in der Früh die beiden Feldbacher Polizisten Joachim List und Birgit Neubauer. Sie waren gegen 5.30 Uhr gerade auf Streife, als sie auf der L 225 zwischen Kornberg und Wetzelsdorf (Bezirk Südoststeiermark) eine Katze am Straßenrand liegen sahen. "Zuerst hat es ausgesehen, als wäre sie tot. Wir haben umgedreht und nachgeschaut", erzählt List. Das Tier hat gelebt - war allerdings sehr schwer verletzt, hatte Verletzungen an Bein, Schwanz und Ohr.