Zwei Feuerwehren waren am Pfingstsonntag in Diepersdorf bei einem Küchenbrand eingesetzt.

Brandeinsatz in Diepersdorf © BFVRA

Einen relativ glimpflich verlaufenden Küchenbrand bekämpften am Sonntagnachmittag die Feuerwehren von Gosdorf und Ratschendorf. Als die Einsatzkräfte am Brandort, einem Einfamilienhaus in Diepersdorf, eintrafen, drang der Rauch aus mehreren Fenstern. Einem Atemschutztrupp gelang es jedoch, das in der Küche ausgebrochene Feuer rasch zu löschen.