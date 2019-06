Facebook

Franz Niederl-Pfeiler befürwortet ein Rauchverbot in Lokalen © Verena Gangl

Es hat sich wohl bald ausgequalmt. Sollte die aktuelle Regelung nicht vom Höchstgericht gekippt werden, hat die ÖVP nach dem Koalitions-Aus zugesagt, ein Verbot mit anderen Parteien zu beschließen. Aber was sagen Wirte in der Region dazu? Daniel Fortmüller, Geschäftsführer des Xpresso in Bad Radkersburg, begrüßt ein generelles Rauchverbot in Lokalen: „Gott sei Dank ringen sie sich doch noch dazu durch, es ist wichtig für einen fairen Wettbewerb.“ Seit November 2018 darf im Xpresso nicht mehr geraucht werden. Die Angst, Gäste zu verlieren, sei nicht bestätigt worden.