Mann erlitt bei Sturz in Brunnen im Stadtgebiet von Bad Radkersburg nur Abschürfungen. Panzerglasabdeckung hatte sich plötzlich gelöst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr rettete Mann aus Brunnenschacht © LFV Franz Fink

Zu einer Menschenrettung wurden die Feuerwehren Bad Radkersburg und Altneudörfl am Freitag kurz vor 14.30 Uhr gerufen. Im Innenhofes eines Hauses im Stadtgebiet von Bad Radkersburg war ein Mann mit Vorbereitungsarbeiten für ein Fest beschäftigt. Er stand auf der Panzerglasabdeckung, die einen vier Meter tiefen Brunnenschacht mit rund 1,5 Metern Durchmesser absichert. Aus unbekannter Ursache gab die Abdeckung plötzlich nach und der Mann stürzte mitsamt der Abdeckung in den Brunnen, in dem sich hüfthoch Wasser befand. Beim Sturz kam er glimpflich davon und erlitt nur Abschürfungen.