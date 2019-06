Kleine Zeitung +

Arbeitsunfall auf Baustelle 52-Jähriger nach Schnitt mit Motorsäge per Kran geborgen

In Bad Gleichenberg kam es am Mittwoch zu einem Unfall auf einer Baustelle. Ein Bauarbeiter hatte sich mit der Motorsäge in den Oberschenkel geschnitten und musste mit dem Kran geborgen werden.