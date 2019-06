Frontalzusammenstoß auf einer Gemeindestraße in Kirchberg an der Raab. Auslöser war offenbar ein Tier, das auf die Fahrbahn gelaufen war.

Drei Verletzte bei Unfall in Kirchberg an der Raab © FF Kirchberg an der Raab

Es passierte am Samstag gegen 16 Uhr: Zwei Pkw-Lenker - ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark - kamen einander auf dem Stadlteichweg (eine Gemeindestraße) in Kirchberg an der Raab entgegen. Plötzlich lief ein Tier auf die Straße, beide wollten ausweichen - sie verrissen, dabei stießen die Fahrzeuge aber frontal in der Fahrbahnmitte zusammen.