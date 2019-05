Kleine Zeitung +

Weingut des Jahres In dieser Familie dreht sich alles um den Wein

Der Weinhof Ulrich in St. Anna am Aigen wurde zum „Weingut des Jahres“ gekürt. Das Porträt einer besonders vinophilen Familie, in der so mancher schon im Kinderwagen mit dem "Wein-Virus" infiziert wurde.