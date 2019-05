Der Schießstand in Slowenien ist genehmigt. Gemeinde hofft aber, bei Überschreitung der Regeln intervenieren zu können.

Schießstand an der Grenze

Der Schießstand befindet sich unmittelbar hinter der Grenze in Slowenien © Walter Schmidbauer

In der jüngsten Zusammenkunft des Bad Radkersburger Gemeinderates war auch der Schießstand in Cankova Thema. Dieser hat ja kürzlich knapp hinter der Grenze in Slowenien eröffnet und stört seitdem Anrainer im südoststeirischen Zelting-Dorf.