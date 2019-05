Rekationen aus der Region"Die Auflösung der Regierung ist nicht notwendig gewesen"

Facebook

FPÖ-Bezirksparteiobmann Walter Rauch ist enttäuscht, verärgert aber optimistisch. © Josef Fröhlich

Es gibt Ereignisse, da weiß man auch noch nach Jahren, wo man just in diesem Moment war. Der Skandal um das „Ibiza-Video“ hat am Freitagabend die FPÖ und damit auch die Bundesregierung in ihren Grundfesten erschüttert.