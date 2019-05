Wie wurde Raphael zum Pflegefall?"Er ist ja nicht vom Himmel gefallen"

Facebook

Seit jener Nacht ein Pflegefall: Raphael Scheucher (21) © Privat

Der 10. Februar 2018. Ein Samstag. In Gnas (Südoststeiermark) herrscht buntes Faschingstreiben. Narren aus dem Ort und der Umgebung beteiligen sich am Umzug – auch Raphael Scheucher aus Paldau. Er ist als Schlagersänger Wolfgang Petry verkleidet. Am Abend fährt der damals 20-jährige Installateur auf einem Faschingswagen mit nach Paldau, steigt vor dem Kolpingheim aus. Um 21.46 Uhr fährt der Wagen, gezogen von einem Traktor, weiter zur Endstation nach Saaz. Um 21.55 Uhr wird Raphael Scheucher mitten auf der L 216 mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen aufgefunden. Die Perücke liegt wenige Meter daneben. Er hat überlebt, aber ist seither ein Pflegefall.



„Was war passiert?“, fragt sich Raphaels Familie immer und immer wieder, denn der Fall ist ungeklärt. Es ist ein Fall voller Widersprüche. „Wir haben alles getan, wissen aber bis heute nicht, was damals geschehen ist“, so der Feldbacher Polizeichef Klaus Herbst. Die Staatsanwaltschaft Graz hat das Verfahren gegen unbekannte Täter abgebrochen, bestätigt Pressesprecher Christian Kroschl. „Wir können es aber sofort wieder aufnehmen, wenn wir neue Hinweise bekommen.“