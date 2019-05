Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubilar Gustav Leitgeb mit der Fehringer Feuerwehrspitze. © LFV Meier

1924 wurde in Österreich der Muttertag eingeführt. Es ist auch jenes Jahr, in dem das älteste Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Fehring – am 9. Juli – das Licht der Welt erblickte.