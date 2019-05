Facebook

Am Straflandesgericht Graz hat heute der zuständige Schöffensenat im Prozess nach der Explosion in einer illegalen Böller-Produktion in Kapfenstein im Jahr 2014, die zwei Menschenleben gekostet hat fünf Schuldsprüche gesprochen. Am Abend des 17. November flog das Nebengebäude eines Bauernhauses in die Luft. Ein Südoststeirer hatte dort in einer improvisierten, illegalen Produktionsstätte massenhaft Böller hergestellt. Die Explosion riss auch den am Gebäude vorbeigehenden Vater des Mannes in den Tod.

