Kompletträder wurden gestohlen © Jürgen Fuchs

Mehrere Tausend Euro beträgt der Schaden nach einem Einbruch in ein unbwohntes landwirtschaftliches Anwesen in Feldbach. Die Räumlichkeiten dort werden vermietet und als Lagerräume benutzt. Die Einbrecher brachen in der Nacht auf Sonntag die Vorhängeschlösser auf und stahlen aus den Räumen insgesamt 16 Kompletträder. Auch ein Baustellenradio ließen die Täter mitgehen.