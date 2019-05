Ein grenzübergreifender Konzertabend mit den Musikschulen St. Stefan im Rosental und Blagoje Bersa (Kroatien) findet am Freitag in der Rosenhalle statt.

Junge Musikschüler aus Kroatien und St. Stefan im Rosental musizieren gemeinsam © MS St. Stefan/R.

Ein grenzübergreifender Konzertabend geht am Freitag, dem 3. Mai, um 19 Uhr in der Rosenhalle in St. Stefan im Rosental über die Bühne. Schüler der Musikschule St. Stefan im Rosental musizieren gemeinsam mit Kollegen ihrer Partner-Musikschule Blagoje Bersa aus Zagreb in Kroatien.