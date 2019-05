Kleine Zeitung +

Start in die Badesaison Wo man schon heute ins kühle Nass springen kann

Die ersten Freibäder und Badeseen der Region starten pünktlich am 1. Mai in die neue Saison. Wer startet wann? Was ist neu? Wo muss man am längsten auf den Badespaß warten? Ein Überblick für südoststeirische Baderatten.