Ausweichmanöver ging schief VW-Bus flog in Weitersfeld in ein Carport

Eine 43-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz wurde am Montag bei einem schweren Verkehrsunfall in Weitersfeld (Gemeinde Mureck) unbestimmten Grades verletzt. Die Frau war mit ihrem VW-Bus von der Straße abgekommen und in ein Carport eines Einfamilienhauses geflogen.