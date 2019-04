Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das 54-jährige Unfallopfer wurde vom Notarzt versorgt © APA/JAKOB GRUBER

Die achtköpfige Radsportgruppe war am späten Sonntagnachmittag auf der L 234, der Klöcher Straße, von Deutsch Haseldorf kommend in Richtung Klöch unterwegs. Bei Straßenkilometer 6,4 kam es laut Polizei kurz vor 17 Uhr zum Unfall: Ein 54-jähriger Radsportler geriet mit dem Vorderrad in eine Längsrille der Fahrbahn und stürzte. Obwohl er einen Helm trug, erlitt der Mann dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Feldbach eingeliefert.