Eine der bekanntesten Prozessionen führt rund um Krusdorf. Auch heute nehmen noch viele daran teil © Johann Schleich

Ser Mai ist nicht nur der Wonnemonat, sondern in der Südoststeiermark auch der der Bräuche. Sie werden quer durch die Region zelebriert. Es beginnt bereits in der letzten Aprilwoche, in der noch heute Frauen in der Region zu den Wegkreuzen und Kapellen gehen und diese mit Blumenkränzen und Blumengebinden schmücken. So wie die Natur zu blühen beginnt, sollen es auch die religiösen Flurdenkmäler. Ende April werden auch an vielen Orten Maibäume in Wäldern gefällt und am 1. Mai an markanten Plätzen eines Ortes aufgestellt. Dann, nach dem „Tag der Arbeit“, beginnen die täglichen Maiandachten, bei der vor Kreuzen oder Kapellen gebetet wird.