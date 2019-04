Facebook

In der Kaserne gab es ein vielseitiges Programm © Johann Schleich

In „untypische Berufe“ schnuppern – das können Mädchen am Girls’ Day. Gestern nutzten wieder mehr als 700 Mädchen aus 84 Schulen in der ganzen Steiermark die Gelegenheit, um „Männerberufe“ kennenzulernen. In Feldbach statteten rund 400 Schülerinnen der Kaserne einen Besuch ab. Sie konnten sich an zehn Stationen ein Bild über die Ausbildungsmöglichkeiten beim Bundesheer machen.



„Wir informierten über den sportmotorischen Test, der für den Einstieg in das Soldatinnenleben wichtig ist. Zudem zeigten wir ihnen Waffensysteme, Heeresfahrzeuge und Luftstreitkräfte. Auch die Unterkunft und die Ausrüstung waren wichtige Themen, die wir mit den Mädchen besprochen haben“, erklärte Kasernenkommandant Günter Rath.



Die Soldaten fuhren „schwere Geschütze“ für ihre Gäste auf: In Vorführungen wurden Einblicke in den Nahkampf, das Werfen von Handgranaten und die Bedienung verschiedener Waffen geboten. Auf dem Truppenübungsplatz in Kornberg sahen die Schülerinnen die Artillerietruppe und eine Panzerhaubitze im Einsatz.

Die neuen Tarnanzüge in der Kaserne Feldbach Foto © Johann Schleich Am Girls’ Day wurden auch die neuen Tarnanzüge präsentiert. Dazu gehören eine leichte Hose, eine leichte und eine gefütterte schwere Jacke sowie eine Tarnkappe. Bisher wurden damit nur die Soldaten der Kaserne in St. Michael eingekleidet.





Girls' Day Teilnehmer in der Südoststeiermark: AT&S, Auto Eberhaut, Autohaus Moik, Einrichtungswerkstätte Gross, Maler-Bodenleger Konrad, Elektro Lafer, Franz Gady, Hackerglas, Florian Lugitsch, J. Tscherntschitsch, LBS Mureck, Krobath Bad Heizung, Milchmädchen Ziegenkäse, Pock, Resch, Roth Handel & Bau, Romann, Scheucher Holzindustrie.