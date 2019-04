Kleine Zeitung +

Verletzt ins LKH Graz eingeliefert 16-Jährige überschlug sich bei Unfall mit dem Moped

Am Donnerstagvormittag stürzte eine junge Mopedlenkerin in St. Peter am Ottersbach und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus eingeliefert.