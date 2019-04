In Edelsbach bei Feldbach wurden am Mittwochvormittag zwei Ungarn festgenommen. Sie stehen im Verdacht, ein Fahrrad gestohlen zu haben.

Polizei schnappt Fahrraddiebe © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr beobachtete ein Zeuge am Bahnhof/Haltestelle Rohr an der Raab einen Fahrraddiebstahl. Die zwei unbekannten Täter flüchteten zunächst mit dem Fahrrad. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab.