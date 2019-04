Das neue Lokal in Kirchberg an der Raab empfängt mit ungewöhnlichem Konzept und schwebt auf Wolke sieben: Es gibt etwa sieben Gin Tonics auf der Speisekarte, die kulinarisch stets anders aussehen wird.

Die Mitarbeiterinnen Felicia Ilies, Ur(s)ka Veler, Investor Enrico Windisch, die Geschäftsführerinnen Silvia Reindl und Andrea Rodler sowie Bürgermeister Helmut Ofner © Verena Gangl

Nein, ein Fischlokal hat in Kirchberg an der Raab nicht eröffnet. In der „Prasserei“ wird geprasst und zwar mit Genuss – so das Credo des Teams um Investor Enrico Windisch sowie die Geschäftsführerinnen Silvia Reindl und Andrea Rodler, das gestern zur Eröffnung des Lokals im neuen Kirchpark lud.

