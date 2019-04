Am Dienstag kam es zu einem Feuer in Laafeld in Bad Radkersburg. Ein Gemeindebediensteter entdeckte den Rauch.

Die Feuerwehren konnten den Brand in etwa zwei Stunden unter Kontrolle bringen © BFVRA/ IRZL

Am Dienstag gegen 11 Uhr wollte ein 61-Jähriger auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Bad Radkersburg in seiner Maistrocknungsanlage Hackschnitzel trocknen. Er befüllte die Trockenbox und heizte den Holzofen für die Trocknungsanlage ein. Ein Gemeindebediensteter bemerkte gegen 12.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung und verständigte den 61-Jährigen. Dieser alarmierte in der Folge die Feuerwehr.