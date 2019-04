Kleine Zeitung +

"2 Minuten, 2 Millionen" auf Puls 4 So lief es für den digitalen "Wachhund" aus Paldau

Christoph Temmel aus Paldau hat seinen Chatbot "Wachhund", der via Facebook-Massenger vor Giftköder warnt, in der Puls 4-Show "2 Minuten, 2 Millionen" vorgestellt. Ob Leo Hillinger, Florian Gschwandtner und Co. in das Start-Up investieren werden?