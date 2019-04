Facebook

Aleksander Jev(s)ek (Murska Sobota), Heinrich Schmidlechner (Bad Radkersburg) und Christoph Kurre (Human.technology) © Verena Gangl

Wie kann man in einer Region den Menschen ermöglichen, so lange wie möglich aktiv und gesund zu leben? Und wie kann auch die Region einen Nutzen aus der älter werdenden Bevölkerung ziehen? Mit Themen wie diesen beschäftigt sich die „Gesundheitsregion Promura“ – abgeleitet aus den Namen der beiden teilnehmenden Regionen Pomurje in Slowenien und Bad Radkersburg in Österreich.

