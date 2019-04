"2 Minuten, 2 Millionen auf Puls 4"Paldauer "Wachhund" tritt am Dienstag im Fernsehen auf

Christoph Temmel aus Paldau ist am Dienstag mit seinem Start-Up „Wachhund“, das vor Giftködern warnt, in „2 Minuten, 2 Millionen“ zu sehen.

Isabella Schneider, Christoph Temmel, sowie Harald Schaffernak und Hannes Hasenauer von „Guid.New“ © Katharina Siuka

Spike heißt der Wachhund und er füttert seine User mit Giftköderwarnungen. Vor einem Monat gab es gleich zwei Meldungen aus Mureck: Ein Köder wurde in der Süßenberger Straße entdeckt, ein weiterer am Hauptplatz. „Spike ist ein ,Chatbot’: Man schreibt ihm über den Facebook-Messenger eine Nachricht und die Software hinter Spike antwortet“, erklärt Erfinder Christoph Temmel aus Paldau. Will also ein User wissen, ob es Warnungen aus Bad Radkersburg oder Feldbach gibt, schickt Spike aktuelle Meldungen zu – vorsorglich gleich aus dem ganzen Bundesland. Warnungen gehen inzwischen aus ganz Österreich und sogar Deutschland ein.

