St. Peter a. O./ Trieben Osterfeuer gerieten außer Kontrolle

Heute Nachmittag gegen 15.44 wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Peter am Ottersbach zu einem Brand alarmiert. In Draschen war ein Osterfeuer außer Kontrolle geraten, die Flammen griffen auf die Wiese über und drohten den angrenzenden Wald in Brand zu setzen.