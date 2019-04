Facebook

© Fotolia/MAK

Es war gegen 21 Uhr, als sich ein 13-Jähriger Freitagnacht am Elektroherd ein Abendessen zubereiten wollte. Laut Polizei erhitzte er eine Pfanne mit Speiseöl, entfernte sich anschließend aus der Küche und begab sich in ein Nebengebäude. Etwas später geriet das Speiseöl in Brand und griff auf die Kücheneinrichtung über.